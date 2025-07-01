شكرا لقرائتكم خبر عن العربية لحقوق الإنسان تشارك بمؤتمر جنيف 59 عن الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد المنظمة العربية لحقوق الإنسان حلقة نقاشية حول حكاية حقوق الإنسان في سياق النزاعات المسلحة، وذلك على هامش فعاليات الدورة ٥٩ لمجلس حقوق الإنسان بقصر الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الثلاثاء.

تتناول الحلقة وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية في ظل جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة جريمة الإبادة ابجماعية بحق سكان قطاع غزة، ومحاولات تهجيرهم قسريا.

وتعرض المنظمة خلال الفعالية لمخرجات تحقيق البعثة المشتركة لتوثيق شهادات جرحى العدوان الإسرائيلي من الفلسطينيين الذين يتلقون الرعاية الطبية في المستشفيات المصرية، والتي عنيت أيضا بتفقد القيود الإسرائيلية على تدفق المساعدات الإغاثية المنقذة للحياة.

وكذلك سيتابع فريق المنظمة جلسات اعتماد نتائج الاستعراض الدوري الشامل لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية العراق يوم الأربعاء ٢ يوليو المقبل.

وسيتابع فريق المنظمة نقاشات مجلس حقوق الإنسان حول الأوضاع في أراضي فلسطين المحتلة تحت البند (٧) يوم ٣ يوليو المقبل.

يضم الوفد أ. علاء شلبي رئيس المنظمة (مصر)، وأ. عصام يونس نائب رئيس المنظمة (فلسطين)، وأ. ضياء الشمري رئيس فرع المنظمة في وسط أوروبا (العراق)، وأ. عمر المسالمة أمين عام فرع المنظمة في شمال أوروبا (سوريا)، وأ. محمد راضي المدير التنفيذي، وأ. إسلام أبو العينين مدير البرامج.