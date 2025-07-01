شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشئون النيابية: سنبحث جدوى إنشاء جهاز وطني للرياضة ومدى تعارض اختصاصاته مع أجهزة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر لوزير الشباب على سرعة موافاة المجلس بمذكرة تفصيلية تتضمن ملاحظات الوزارة على مشروع قانون الرياضة الذي قامت لجنة الشباب بالمجلس بإدخال عدد من التعديلات عليه باجتماعها الأخير، مشيراً إلى أنه بمطالعة المذكرة المشار إليها تبين أن المشروع الجديد يتضمن استحداث إنشاء كيان جديد يسمى (الجهاز الوطني للرياضة)، متسائلاً لوزير الشئون النيابية عن الفرق بين اختصاصات هذا الجهاز، والوزارة، والمجلس القومي للرياضة الذي تم إلغاؤه عام ٢٠٢٢.

وعقب وزير الشئون النيابية بأن وزير الشباب والرياضة سيحضر اجتماعات اللجنة للرد على جميع الاستفسارات، مؤكدا أنه يجب أن يكون هناك فصل بين الاختصاصات في القانون، وإذا تعارضت الاختصاصات بين الجهاز الجديد واي جهة أخرى في القانون سيتم التفكير في مدى جدوى وجود هذا الجهاز