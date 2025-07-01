بوعبود ترأس رتبة تبريك الايقونات لطلاب المعهد الفني الانطوني

ترأس مدير المعهد الفني الانطوني الاب شربل بو عبود رتبة تبريك الايقونات لطلاب المعهد وختام العام الدراسي في احتفال اقيم في كنيسة مار روحانا في المعهد في الدكوانة.

واشار بوعبود في عظته الى ان "رغم الظروف القاسية والحرب التي ألمّت في لبنان مطلع العام الدراسي لقد سعينا سوية من اجل تخفيف الأعباء والضغوط التي عشناها وما زلنا نعيشها في ظروف صعبة ولا تزال حتى هذه اللحظة".

ولفت الى ان "صلاتنا في هذا اليوم من أجل السلام في كل ارجاء العالم وبخاصة في منطقتنا وهذه الايقونات التي تشعها من نور المسيح هي عمل الله بأيديكم فكونوا على ثقة ان هذا النور سيخرق كل عتمة ويبدد كل الام وجراح نعيشها في لبنان".

واضاف "نصلي من اجل المسؤولين المدنيين والروحيين لكي يعطهم الرب الحكمة ليقودوا البلاد إلى بر الأمان".