فياض: لا تكافؤ فرص في شأن انتخابات المغتربين في الخارج فبعض الدول تعتبرنا إرهابيين مثلًا

اشار النائب علي فياض من المجلس النيابيّ، الى أن "المطلوب من الحكومة أن تبدأ مناقشة عادلة لسلسلة الرتب والرواتب وإعادة انتظام البنية فيها".
واعتبر أن "لا تكافؤ فرص في شأن انتخابات المغتربين في الخارج فبعض الدول تعتبرنا إرهابيين مثلًا، فالمسألة ليست مسألة حرص على الصوت الاغترابيّ وواجبنا أن نتفهّم هواجس بعضنا".
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