الرئيس عون تسلم أوراق اعتماد سفراء البحرين وبولندا وتشيكيا واندونيسيا وايرلندا وغينيا-بيساو وعرض مع وفد اتحاد نقابات الافران أوضاع الافران

تسلم ​رئيس الجمهورية​ العماد ​جوزاف عون​ في ​قصر بعبدا​، اوراق اعتماد ستة ​سفراء جدد​ معتمدين في لبنان هم: سفير البحرين وحيد مبارك سيار، سفيرة بولندا الكسندرا بوكوفسكا –ماكابي، سفيرة تشيكيا استر لوفروفا، سفير اندونيسيا ديكي كومار، سفيرة ايرلندا فوق العادة والمفوضة لدى لبنان نولا اوبرين، وسفير غينيا-بيساو DINO SEIDI.

وحضر تقديم أوراق الاعتماد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، والأمين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، ومدير عام المراسم في القصر الجمهوري الدكتور نبيل شديد، ومدير المراسم في وزارة الخارجية السفير أسامة خشاب. ولدى وصول السفراء تباعا الى القصر، أقيمت المراسم والتشريفات المعتمدة، فعزفت موسيقى الجيش نشيد البلاد التي يمثلها السفير في الوقت الذي رفع فيه علم دولته على سارية القصر الجمهوري الى جانب العلم اللبناني. بعد ذلك حيا سفير كل من الدول الست العلم، ثم عرض سرية من لواء الحرس الجمهوري، دخل بعدها الى صالون 22 تشرين وسط صفين من الرماحة، ومنه الى صالون السفراء حيث قدَّم اوراق اعتماده الى الرئيس عون كما قدم له اعضاء البعثة الديبلوماسية. ولدى مغادرة كل سفير، بعد تقديم اوراق الاعتماد، عزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني اللبناني.

ونقل السفراء الى الرئيس عون تحيات رؤساء دولهم، كما تمنوا له التوفيق في مسؤولياته الوطنية، مؤكدين له العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان وبلدانهم. وحمّل رئيس الجمهورية السفراء تحياته الى رؤساء دولهم متمنيا لهم التوفيق في مهماتهم الديبلوماسية.

وفي ما يلي نبذة عن السفراء الجدد الذين قدموا أوراق اعتمادهم:

* سفير البحرين وحيد مبارك سيار:

-شارك في اعداد الميثاق العربي لحقوق الانسان في القاهرة العام 1994.

-شارك في العديد من مؤتمرات القمة العربية والقمة الإسلامية وضمن وفد بلاده الى الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإضافة الى العديد من المنتديات.

-ترأس وفد بلاده الى مؤتمر وزراء السياحة العرب بيروت 2004.

-ممثل مملكة البحرين في الاسكوا (2001-2008).

*سفيرة بولندا الكسندرا بوكوفسكا –ماكابي:

-ولدت في العام 1977 في وارسو.

-بدأت مسيرتها المهنية في وزارة الخارجية البولندية العام 2004 بعد تخرجها من اكاديمية الديبلوماسبية التابعة للوزارة حيث عملت في إدارة افريقيا والشرق الأوسط.

-في 25 شباط 2023 أصبحت نائبة مدير إدارة افريقيا والشرق الأوسط وفي 3 تشرين الأول 2023 شغلت منصب المديرة بالانابة .

-عينت في شباط 2014 ممثلة لجمهورية بولندا لدى السلطة الوطنية الفلسطينية وأنهت فترة عملها في 31 تموز 2019.

-تولت من العام 2010 الى 2014 رئاسة وحدة عملية السلام في الشرق الأوسط الخاصة في اسرائيل وفلسطين ضمن إدارة افريقيا والشرق الأوسط.

- شغلت بين العامين 2005 و2010 منصب السكرتير الأول في السفارة البولندية في تل ابيب.

*سفيرة تشيكيا استر لوفروفا:

-ولدت العام 1969

-عملت منذ العام 1999 في العديد من مناطق النزاع في العالم بينها البلقان ومنطقة الشرق الأوسط وأفغانستان.

- تولت العديد من المناصب في وزارة الخارجية التشيكية بالإضافة الى مناصب قيادية في مؤسسات دولية غير حكومية .

-استحقت لعملها في أفغانستان صليب الاستحقاق من الدرجة الثالثة في العام 2023 من وزارة خارجية بلادها.

-تولت قبل عملها في الخارجية العديد من المهام الانسانية والمتعلقة باللاجئين كما في مجال حقوق الانسان.

*سفير اندونيسيا ديكي كومار:

-مواليد العام 1964، وحائز على إجازة في القانون وماجستير في الدراسات الدولية.

-عين بين العامين 2023-2024 سفيرا لبلاده في ميانمار وكان نائب رئيس بعثة بلاده الى تايلاند بين العامين 2018-2021.

-تقلب في العديد من المناصب في وزارة خارجية بلاده، بالإضافة الى بعثة بلاده الى الأمم المتحدة.

*سفيرة ايرلندا فوق العادة والمفوضة لدى لبنان نولا اوبرين:

-حائزة على إجازة في العلوم الاجتماعية وماجستير في الدراسات الاجتماعية.

-عينت سفيرة ايرلندا في القاهرة العام 2022 وكان لبنان وسوريا من ضمن مسؤولياتها.

-عينت سفيرة بلادها في موزمبيق ومملكة اسواتيني ومدغشقر بين العامين 2018 و2022.

-تولت مناصب في وزارة خارجية بلادها وعملت في اطارها في اثيوبيا وزامبيا وفيتنام ونائبة مدير وحدة الشؤون الإنسانية العالمية.

-كما عملت في عدد من المؤسسات الدولية.

*سفير غينيا-بيساو DINO SEIDI:

-مواليد 1964.

-عين امينا عاما لوزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي منذ العام 2018 بعدما تقلب في العديد من المناصب في هذا المضمار.

-تولى عددا من المناصب في خارجية بلاده وعمل في بعثتها الى فرنسا، ثم عين قنصلا، كما عمل كمدير للمراسم والبروتوكول في رئاسة غينيا. وشغل منصب نائب مدير الخدمات القنصلية والهجرة.

وفي قصر بعبدا، رئيس الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري الذي عرض مع الرئيس عون شؤونا تتعلق بالجامعة وطلابها لا سيما لجهة الاهتمام بهم إنسانيا واقتصاديا واجتماعيا، إضافة الى انشاء كليات تغطي اختصاصات حديثة ومتطورة.

واستقبل الرئيس عون وفداً من اتحاد نقابات الافران برئاسة رئيس الاتحاد ناصر سرور، الذي عرض في مستهل اللقاء أوضاع الافران، وحرصها على الحفاظ على ثبات سعر الخبز دعماً للشرائح الفقيرة. واثار سرور امام رئيس الجمهورية موضوع هبة الطحين التي أقرتها الحكومة العراقية للبنان بقيمة 75 مليون دولار، في شهر تشرين الأول من العام 2024، والتي تم تحويلها، بطلب من الاتحاد الى هبة من القمح، ويمكن ان تساهم في تخفيض سعر ربطة الخبز. وأوضح انه الى اليوم لم يبت لبنان بهذه الهبة بعد، متمنياً على الرئيس عون المساهمة في تسريع البت بهذا الموضوع الحيوي.

من جهته، نوه الرئيس عون بحرص الافران على الحفاظ على لقمة عيش اللبنانيين، ووعد بمتابعة موضوع هبة القمح العراقية لتصل الى خواتيمها في اسرع وقت ممكن، مثمناً ما تقدمه دولة العراق للبنان ووقوفها الدائم الى جانبه في مختلف المراحل والظروف التي مر بها.