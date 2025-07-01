نظمت الهيئة التأسيسية لنقابة عمال وموظفي المعاينة الميكانيكية، تحركا سلميا أمام وزارة الداخلية والبلديات، إحتجاجا على استمرار إقفال مراكز المعاينة الميكانيكية.

كانت هذه تفاصيل خبر عمال وموظفو المعاينة الميكانيكية نظموا تحركا سلميا أمام وزارة الداخلية والبلديات إحتجاجا على استمرار إقفال مراكز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.