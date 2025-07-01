الادعاء الألماني: اعتقال مواطن دنمركي للاشتباه في تجسسه لصالح إيران

ذكر الادعاء الألماني اليوم أنه تم إلقاء القبض على مواطن دنمركي للاشتباه في تجسسه لصالح إيران، وذلك بهدف جمع معلومات بشأن مواقع وأفراد يهود في برلين.
واوضخ ممثلو الادعاء إن الرجل، الذي عرفوه باسم (علي إس) التزاما بقانون الخصوصية الألماني، تجسس على ثلاثة عقارات في حزيران 2025 مع الإعداد للمزيد من أنشطة جمع المعلومات، بما في من أجل شن هجمات إرهابية محتملة على أهداف يهودية.
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