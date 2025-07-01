وكالة الفضاء الروسية تستعد لإرسال مركبة شحن إلى محطة الفضاء الدولية في 3 تموز

أعلنت وكالة الفضاء الروسية ​روس كوسموس​، أنّه تم تركيب الصاروخ "سويوز-2.1أ" الحامل لمركبة الشحن "بروغرس إم إس-31"، المقرر إرسالها إلى ​محطة الفضاء الدولية​ على منصة الإطلاق في قاعدة بايكونور الفضائية.

ومن المتوقع أن يتم الإطلاق في 3 تموز، حيث ستحمل مركبة "بروغرس إم إس-31" حوالي 2.6 طن من الحمولة إلى المحطة. ويُعد هذا الإطلاق الفضائي الثامن لروسيا هذا العام.

وسبق وأن أعلنت وكالة روس كوسموس أن مركبة Progress MS-29 ستنفصل عن المحطة الفضائية الدولية اليوم الثلاثاء، تحضيرًا لاستقبال مركبة شحن روسية أخرى.