وكالة الفضاء الروسية تستعد لإرسال مركبة شحن إلى محطة الفضاء الدولية في 3 تموز

أعلنت وكالة الفضاء الروسية روس كوسموس، أنّه تم تركيب الصاروخ "سويوز-2.1أ" الحامل لمركبة الشحن "بروغرس إم إس-31"، المقرر إرسالها إلى محطة الفضاء الدولية على منصة الإطلاق في قاعدة بايكونور الفضائية.
ومن المتوقع أن يتم الإطلاق في 3 تموز، حيث ستحمل مركبة "بروغرس إم إس-31" حوالي 2.6 طن من الحمولة إلى المحطة. ويُعد هذا الإطلاق الفضائي الثامن لروسيا هذا العام.
وسبق وأن أعلنت وكالة روس كوسموس أن مركبة Progress MS-29 ستنفصل عن المحطة الفضائية الدولية اليوم الثلاثاء، تحضيرًا لاستقبال مركبة شحن روسية أخرى.
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