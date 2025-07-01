وزير الداخلية التركي: إلقاء القبض على 156 مشتبها بانتمائهم لمنظمة غولن خلال عمليات أمنية نفذت في 30 ولاية

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا "إلقاء القبض على 156 مشتبها بانتمائهم لمنظمة ​فتح الله غولن​، وذلك خلال عمليات أمنية نفذت في 30 ولاية على مدى الأسبوعين الماضيين".

واشار الى ان "65 شخصا من بين المشتبه بهم تم توقيفهم رسميا، فيما صدرت قرارات ضبط قضائية بحق 34 آخرين، بينما لا تزال الإجراءات القانونية مستمرة بحق بقية الموقوفين".

وأوضح أن "المشتبه بهم الذين جرى توقيفهم كانوا مطلوبين للعدالة في تركيا، بتهم تتعلق بالقيام بأنشطة ضمن "الهيكل الحالي" للمنظمة، والتواصل مع مسؤولين داخلها عبر الهواتف العمومية، وتمويل التنظيم، إلى جانب القيام بالدعاية له عبر منصات التواصل الاجتماعي".

وأضاف الوزير أن "العمليات نفذت بفضل الجهود المنسقة بين قيادات الدرك في الولايات التركية، ومكتب الادعاء العام الرئيسي، ومديرية مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة (TEM)".