الكرملين: نحافظ على علاقاتنا مع القيادة السورية الحالية وموسكو لها مصالحها الخاصة في سوريا

اكد الكرملين "اننا نحافظ على علاقاتنا مع القيادة السورية الحالية وموسكو لها مصالحها الخاصة في سوريا". ودان "بشدة هجمات نظام كييف على المدن الروسية ولا نماطل في إجراء المفاوضات بشأن أوكرانيا".

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