حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من استمرار مقتل المدنيين في غزة أثناء محاولاتهم الحصول على الطعام، في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع المحاصر.
وأكدت الأونروا أن الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالتها، هي الجهة الوحيدة القادرة على إيصال المساعدات الإنسانية بأمان إلى السكان المحتاجين.
وانتقدت الوكالة الآلية الإسرائيلية الأميركية الجديدة لإدخال المساعدات إلى غزة، ووصفتها بأنها تحولت إلى "حقل للموت"، حيث تعرض المدنيون المستضعفون للاستهداف وسقوط الضحايا أثناء انتظارهم للحصول على المساعدات.
كانت هذه تفاصيل خبر الأونروا: النازحون يقتلون أثناء بحثهم عن الطعام في غزة والآلية الجديدة للمساعدات تحولت إلى حقل للموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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