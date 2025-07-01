مجلس النواب أقرّ إقتراح قانون تمكين البلديات معدلا بشطب كلمة المحاكم من المادة الرابعة في القانون

رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة. وأقرّ المجلس إقتراح قانون تمكين البلديات معدلا بشطب كلمة المحاكم من المادة الرابعة في القانون. وتم تأجيل البت باقتراح القانون الرامي إلى تعديل الفقرة باء من المادة 7 من القانون رقم 367 الصادر الأول من آب سنة 1949 مزاولة مهنة الصيدلة معدلا.

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