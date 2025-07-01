"النشرة": مجلس النواب أقرّ مشروع القانون بشأن القرض مع البنك الدولي لتمويل "مشروع التحوّل الأخضر"

أقرّ مجلس النواب مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 498 الرامي طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين ​الجمهورية اللبنانية​ و​البنك الدولي​ للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع التحوّل الأخضر في قطاع الأغذية الزراعية من أجل التعافي الاقتصادي، وفق ما أفادت مراسلة "النشرة".

وبعد ذلك، بدأ مجلس النواب بمناقشة مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 493 الرامي لفتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة لعام 2025 لاعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية بقيمة 14 مليون ليرة وللمتقاعدين منهم بقيمة 12 مليون ليرة تسري اعتبارا من 1/7/2025.

وفي وقت سابق استأنف مجلس النواب جلسته التشريعية التي كانت قد ارجئت أمس إلى اليوم بعد عدم اكتمال نصاب الجلسة المسائية.