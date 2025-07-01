المعهد الأميركي لدراسات الحرب: الجيش الروسي يتقدم بوتيرة أسرع في أوكرانيا للشهر الثالث على التوالي

حقق الجيش الروسي في شهر حزيران أكبر تقدم يسجله في الأراضي الأوكرانية منذ تشرين الثاني 2024 وسرّع تقدمه للشهر الثالث على التوالي، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس عن بيانات صادرة من المعهد الأميركي لدراسات الحرب.

وسيطرت القوات الروسية على 588 كلم مربع من الأراضي الأوكرانية في حزيران، بعد 507 كلم مربع في أيار و379 كلم مربع في نيسان و240 كلم مربع في آذار، بعد أن تباطأ التقدم الروسي خلال الشتاء.

ويأتي التقدم الروسي في الوقت الذي يبدي فيه الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إحباطاً بسبب عدم تقدم المفاوضات بين ​روسيا​ و​أوكرانيا​ بعد أن تعهّد بوقف الحرب.