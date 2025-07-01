متري من اشبيلية: لا يمكن للبنان ازالة الاضرار الناجمة من الحرب الاسرائيلية من دون دعم الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية

اعلن نائب رئيس الحكومة طارق متري خلال القائه كلمة لبنان في المؤتمر الدولي حول ​تمويل التنمية​ المنعقد في اشبيلية- اسبانيا، تأييد اعلان اشبيلية" لجهة السعي من خلال عدد من الاجراءات والتعهدات الدولية لردم الهوة المتعاظمة بين الدول بفعل المديونية والعمل على اصلاح النظام المالي الدولي واقامة الشراكات في المجال الرقمي".

وتحدث متري عن "معاناة اللبنانيين نتيجة الحرب الاسرائيلية والاضرار الكبيرة التي يعجز عن ازالتها بمفرده ومن دون دعم الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية. ورغم ان لبنان من الدول ذات الدخل المتوسط فهو يحتاج الى المساعدات الدولية، نظرا لما اصاب مواطنيه ومؤسساته واقتصاده بظل مفاعيل الانهيار الاقتصادي والمالي المستمرة".

وعلى هامش المؤتمر التقى نائب رئيس الحكومة الرئيسين العراقي والليبي، والامين العام للامم المتحدة، رئيس وزراء فلسطين، وزير خارجية اسبانيا، وزير خارجية جنوب افريقيا، وزيرة التعاون الدولي الاوسترالية، وزيرة التعاون الدولي القطرية، ووزير التعاون الدولي النروجي.