شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب مطالبا بعدم الالتفاف حول الوزراء: نتعاون مع الحكومة.. وواجبنا الرقابة والان مع تفاصيل الخبر

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، ضرورة الحفاظ على الشكل اللائق للمجلس وعدم الالتفاف حول مقاعد الوزراء لتقديم طلبات إليهم مشددا على أن أداء النواب الرقابي يجب أن يظل في إطار الدستور واللائحة دون الإخلال بمظهر المجلس أو الخروج عن السياق.

وقال جبالي موجها حديثه إلي أعضاء مجلس النواب، إن الحفاظ على شكل المجلس أمر بالغ الأهمية، الصورة التي يظهر بها النواب وهم واقفون ملتفون حول الوزراء خلال الجلسات، رغم أنها نابعة من الحرص، إلا أنها لا تعكس الشكل البرلماني المنضبط".

ودعا رئيس مجلس النواب، إلي التزام النواب بالمظهر العام لهم تحت قبة مجلس النواب بما يتفق مع وطننا العزيز مصر، فهي ليست وطن بسيط بل وطنا عظيم يستحق منا الانضباط في الأداء، مؤكداً أن التعاون مع الحكومة مطلوب في إطار من التوازن، لكنه لا يُلغي الدور الرقابي للنواب الذي أقره الدستور، قائلا: "صحيح أننا نتعاون مع الحكومة، لكن واجبنا الدستوري هو الرقابة، ويجب ألا نخرج عن هذا السياق بأى شكل.

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي، حديثه الموجه إلى أعضاء المجلس قائلا : "أشكركم على حسن الاستجابة، وأذكركم أن تقديم الطلبات والأسئلة يجب أن يكون من خلال القنوات الرسمية و بالطرق المقررة".