شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "النواب" للأغلبية: "المقاعد خالية ليه نناقش قانون مهم لا يصح ذلك" والان مع تفاصيل الخبر

انتقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خروج بعض النواب من الجلسة أثناء مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وخص بالتحديد مقاعد الأغلبية، داعيا النواب جميعا إلى الحضور والعودة إلى القاعة نظرا لأهمية مشروع القانون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، أثناء مناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وقال رئيس مجلس النواب موجها حديثه للدكتور عبد الهادي القصبي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، قائلا: "أرى المقاعد خالية من الأغلبية، هذا لا يصح نحن نناقش قانون مهم وهناك مقاعد خالية كتير"، وعقب "القصبي"، قائلا: اللى موجودين كلهم أغلبية يا افندم، ورد رئيس المجلس: "شايف مقاعد كتير خالية"، وبعدها عاد النواب من خارج القاعة إلى الجلسة.