شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يُوقف مناقشة قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ لوقت لاحق من الجلسة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، توقف مناقشات مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها،، من حيث المبدأ ، على ان تستأنف المناقشات مرة اخرى.

وقال جبالى، خلال الجلسة العامة اليوم،:" نظرا لارتباط الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بميعاد مهم، سيتم مناقشة مشروع قـانون مُقدم من النائب أشرف حاتم و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات، من حيث المبدأ فقط.