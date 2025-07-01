شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب ممازحا النواب: "وقفتوا ليه الجلسة مستمرة فكرتونى بأيام الدراسة" والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور، حنفى جبالى، رئيس المجلس، وصلة من المزاح بين رئيس المجلس، والأعضاء.

ووجه جبالى خلال الجلسة العامة اليوم، المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس الشكر والتقدير للدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان كونه أكثر الوزراء تعاونا مع المجلس، مضيفا، :" ونظراً لارتباطه باجتماع هام، فقد تقرر البدء في مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.

وتابع، "على أن تستأنف مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة عقب نظر مشروع القانون المشار إليه".

وبمجرد إعلان رئيس المجلس، شهدت الجلسة العامة حراك من النواب، ليعلق المستشار الدكتور حنفى جبالى، مازحا، قائلا موجها حديثه للنواب:" وقفتوا ليه بتفكرونى بأيام الدراسة بين الحصة والحصة، هذه التصرفات لا تليق، هل انتهت الجلسة ؟، سيادة مثمل الأغلبية انت بنفسك واقف لو بتقعد الاغلبية، مين طيب هيقعد المعارضة"، وذلك فى لقطة طريفة أثناء الجلسة العامة اليوم، واُستأنفت أعمال الجلسة العامة على الفور.