شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوقف مناقشة قانون الإيجار القديم مؤقتا لنظر تعديلات "المهن الطبية" والان مع تفاصيل الخبر

أوقف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم مؤقتا في الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.

واستعرض الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب تقرير اللجنة عن مشروع القانون، موضحا أنه جاء مشروع القانون في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)، الأمر الذي استدعى تدخلاً تشريعياً بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.

وقال رئيس مجلس النواب: نتوقف قليلا عن مناقشة مشروعي القانونين من حيث المبدأ، لمناقشة مشروع قانون تنظيم المهن الطبية ثم نعود لاستكمال مناقشة قانون الإيجار القديم.

وطلب رئيس مجلس النواب من الأعضاء عدم الخروج من القاعة، قائلا لهم: ليست مدرسة بين الحصة والحصة لما المدرس يخرج، هذه التصرفات لا تليق هل انتهت الجلسة؟، اجلسوا في أماكنكم.