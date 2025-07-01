عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - اقتحم عشرات المستوطنين مجددًا المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة اليوم، من جهة باب المغاربة، وأدوا جولات استفزازية في باحاته، وسط إجراءات عسكرية مشددة فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مداخل وأبواب الأقصى عرقلت وصول المصلين للمسجد.

في موضوع آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 23 فلسطينيًا على الأقل، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة اليوم، طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تركزت في الخليل، ونابلس، ورام الله, وطولكرم، تخللها مواجهات واعتداءات على منازل وممتلكات الفلسطينيين.

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