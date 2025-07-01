استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - Palestinians carry the body of a man, one of three killed by Israeli froces in the occupied West Bank city of Nablus, on February 8, 2022. - Three Palestinians were killed by Israeli forces in the occupied West Bank city of Nablus today during what Israel described as an operation against a "terrorist cell". (Photo by JAAFAR ASHTIYEH / AFP)

استشهد فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، خلال اقتحامها مدينتي الخليل ورام الله بالضفة الغربية، ترافق ذلك مع مداهمة منازل الفلسطينيين والاعتداء على سكانها.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال قرب حاجز الظاهرية جنوب مدينة الخليل، التي شهدت حملة اعتقالات واسعة طالت 11 فلسطينيًا، واستشهد آخر برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة رام الله، وسط إطلاق نار كثيف وقنابل غاز تجاه منازل الفلسطينيين.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال شمال مدينة طولكرم، التي تتعرض لعدوان إسرائيلي غاشم للشهر السادس على التوالي، خلف دمارًا كبيرًا في منازل وممتلكات الفلسطينيين.

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