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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والان مع التفاصيل
استشهد فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، خلال اقتحامها مدينتي الخليل ورام الله بالضفة الغربية، ترافق ذلك مع مداهمة منازل الفلسطينيين والاعتداء على سكانها.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال قرب حاجز الظاهرية جنوب مدينة الخليل، التي شهدت حملة اعتقالات واسعة طالت 11 فلسطينيًا، واستشهد آخر برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة رام الله، وسط إطلاق نار كثيف وقنابل غاز تجاه منازل الفلسطينيين.
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال شمال مدينة طولكرم، التي تتعرض لعدوان إسرائيلي غاشم للشهر السادس على التوالي، خلف دمارًا كبيرًا في منازل وممتلكات الفلسطينيين.
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