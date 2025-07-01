العاصفة الاستوائية “فلوسي” تتحول إلى إعصار قبالة ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادئ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تحولت العاصفة الاستوائية “فلوسي” إلى إعصار قبالة الساحل الجنوبي الغربي للمكسيك المطل على المحيط الهادئ.

وأفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي بأن فلوسي أصبحت إعصارًا من الفئة الأولى مساء الاثنين، برياح تبلغ أقصى سرعة لها 120 كيلومترًا في الساعة (75 ميلًا في الساعة).

وأشار المركز إلى أن الإعصار يقع على بعد 280 كيلومترًا (175 ميلًا) جنوب مانزانيلو، ويتحرك باتجاه (الغرب-الشمال) الغربي قبالة الساحل المكسيكي بسرعة 17 كيلومترًا في الساعة (10 أميال في الساعة).

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