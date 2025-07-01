هيئة البث الإسرائيلية: اعتقال رجل وزوجته من سكان رعنانا بشبهة التجسس لصالح إيران

أفادت هيئة البث ال​إسرائيل​ية، عن "اعتقال رجل وزوجته من سكان رعنانا بشبهة التجسس لصالح ​إيران​"، وقالت "بدأ محققو وحدة مكافحة الجريمة في منطقة شارون منذ حوالي أسبوع تحقيقًا سريًا بالتعاون مع جهاز الأمن العام ضد زوجين من سكان رعنانا، اللذين يقومان بأنشطة تجسس ضد إسرائيل لصالح إيران".

ووصل المحققون من وحدة مكافحة الجريمة في منطقة "شارون" إلى شقة الزوجين في رعنانا أمس، وفي عملية تفتيش في المكان، تم ضبط عدة هواتف، وحواسيب، وأدوات تكنولوجية أخرى، بالإضافة إلى محادثات مشبوهة بين الزوجين والمشغلين لهما، وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وأضافت "الزوجان، اللذان في الثلاثينيات من عمرهما، تم اعتقالهما كما تم ذكره، وبعد التحقيق معهما سيتم عرضهما هذا الصباح للمحكمة للنظر في طلب تمديد اعتقالهما".