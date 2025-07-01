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"النشرة": غارة من مسيّرة إسرائيلية على منزل بمنطقة الجبل الأحمر بين شوكين وحاروف ولا إصابات

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"النشرة": غارة من مسيّرة إسرائيلية على منزل بمنطقة الجبل الأحمر بين شوكين وحاروف ولا إصابات

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن "غارة من مسيّرة إسرائليية استهدفت منزلًا في منطقة الجبل الأحمر بين بلدتي ​شوكين​ و​حاروف​"، مشيرًا إلى عدم وقوع إصابات.

ويأتي ذلك، في ظل استمرار ​​الاعتداءات ال​إسرائيل​ية​​ على ​​لبنان​​ بشكل يوميّ، مع استمرار احتلال إسرائيل لعدة نقاط في الجنوب وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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