"النشرة": غارة من مسيّرة إسرائيلية على منزل بمنطقة الجبل الأحمر بين شوكين وحاروف ولا إصابات

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن "غارة من مسيّرة إسرائليية استهدفت منزلًا في منطقة الجبل الأحمر بين بلدتي ​شوكين​ و​حاروف​"، مشيرًا إلى عدم وقوع إصابات.

ويأتي ذلك، في ظل استمرار ​​الاعتداءات ال​إسرائيل​ية​​ على ​​لبنان​​ بشكل يوميّ، مع استمرار احتلال إسرائيل لعدة نقاط في الجنوب وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.