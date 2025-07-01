انتخاب خالد بدر الدين رئيسا لاتحاد بلديات الشقيف ونعمة عاصي نائبا للرئيس

اشرفت محافظ ​النبطية​ الدكتورة هويدا الترك في مكتبها في السرايا الحكومي انتخاب خالد محمد بدر الدين رئيسا لاتحاد بلديات الشقيف النبطية بالتزكية، ونعمة عاصي نائبا له بالتزكية، وذلك خلال جلسة حضرها رؤوساء بلديات الاتحاد الـ 26 وبغياب 3 رؤوساء بلديات.

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