رجّي: لبنان وسوريا يعززان قدراتهما بهدف ضبط الحدود وتثبيتها بشكل نهائي وكامل

أشار وزير الخارجية والمغتربين ​يوسف رجّي​، في حديث لشبكة "سكاي نيوز عربية"، إلى أنّ "الإدارة السورية تؤكد استعدادها للعمل مع بيروت على ترسيم الحدود وتثبيتها".

وقال رجّي إنّ "عملية ترسيم الحدود مع ​سوريا​ معقدة ولا بد من لجنة تقنية مشتركة سورية - ​لبنان​ية للتعامل مع هذا الملف".

وذكر أنّ "لبنان وسوريا يعززان قدراتهما بهدف ضبط الحدود وتثبيتها بشكل نهائي وكامل"، مضيفًا "رفع العقوبات عن سوريا خطوة إيجابية ستنعكس على لبنان".