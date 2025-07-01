رجّي: لبنان وسوريا يعززان قدراتهما بهدف ضبط الحدود وتثبيتها بشكل نهائي وكامل

أشار وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، في حديث لشبكة "سكاي نيوز عربية"، إلى أنّ "الإدارة السورية تؤكد استعدادها للعمل مع بيروت على ترسيم الحدود وتثبيتها".
وقال رجّي إنّ "عملية ترسيم الحدود مع سوريا معقدة ولا بد من لجنة تقنية مشتركة سورية - لبنانية للتعامل مع هذا الملف".
وذكر أنّ "لبنان وسوريا يعززان قدراتهما بهدف ضبط الحدود وتثبيتها بشكل نهائي وكامل"، مضيفًا "رفع العقوبات عن سوريا خطوة إيجابية ستنعكس على لبنان".
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