الأرصاد الجوية حذّرت من خطر تجدد الحرائق في المناطق الشرقية والشمالية بسبب الرياح

اشارت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، الى أن "طقسا صيفيا معتادا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة شمال شرقي البلاد".
وحذّرت من خطر تجدد الحرائق في المناطق الشرقية والشمالية بسبب الرياح.
ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان غدا الأربعاء مشمس الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة بالداخل بينما تنخفض بشكل طفيف في المناطق الساحلية والجبلية، تنشط الرياح في المناطق الشرقية والشمالية كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة ليلا".
واوضحت أن "طقس الخميس غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ترتفع نسبة الرطوبة فيزيد الشعور بالحر على الساحل ويتشكل الضباب على المرتفعات تسوء معه الرؤية احيانا في الفترة المسائية كما تنشط الرياح خاصة في المناطق الداخلية".
وذكرت أن "طقس الجمعة قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية وانخفاض نسبة الرطوبة".
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