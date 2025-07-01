بوصعب: الخلاف الأساسي بالمجلس هو موضوع المغتربين ولكن كل طرف لديه مطالبه للتعديل وسأدعو للجنة فرعية الأسبوع المقبل

اعتبر نائب رئيس مجلس النواب ​الياس بو صعب​ بانه مؤسف ما نعيشه في المجلس النيابي، وقد أتفهم المقاطعين ولكن لا أفهم ما هو الأهّم من التّشريع اليوم؟.

ولفت بوصعب في تصريح له من المجلس النيابي، الى اننا أمام استحقاق نيابي مهمّ وأمام علامة استفهام كبيرة حول ​قانون الانتخابات​، وأطلب من النواب مراجعة مواقفهم.

واوضح بان الخلاف الأساسي هو موضوع المغتربين، ولكن كل طرف لديه مطالبه للتعديل، وسأدعو للجنة فرعية الأسبوع المقبل.