حنكش: لا مكان للفوقية أو السيطرة في التعاطي وهناك أكثرية تؤيد إدراج تصويت المغتربين لـ128 نائباً

اشار النائب الياس حنكش، الى أن "لا مكان للفوقية أو السيطرة في التعاطي بعد اليوم، وهناك أكثرية تؤيد إدراج ​تصويت المغتربين​ لـ128 نائباً وسنربح هذه المعركة"، لافتا الى أن "الانسحاب من الجلسة هو لرفع الصوت لأن المراوغة وفرض الأمر الواقع مع مرور الوقت لن يمرّا بعد اليوم".

ورأى في تصريح لقناة الـLBCI، أن "المعركة سهلة والمغترب سيُصوّت لـ128 نائبًا".

ولفت الى ان "السلاح أظهر أنه "نقمة" على اللبنانيين ومؤسسة الجيش هي الوحيدة التي تحمل السلاح على الاراضي اللبنانية"، مشددا على أن "هناك ثقة برئيس الجمهورية جوزاف عون وبحكومتنا في مواجهة التحديات ونحن إلى جانبهم من أجل استعادة سيادة الدولة".