الصحة في حصيلة محدثة: جريحان في الغارة الإسرائيلية على طريق منطقة الجبل الاحمر

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، عن "إصابة مواطنين بجروح طفيفة في حصيلة محدثة لغارة العدو الإسرائيلي بمسيّرة على الطريق المؤدية إلى منطقة الجبل الأحمر في قضاء النبطية".
وكان قد أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، عن "إصابة طفل بجروح طفيفة" جراء الغارة.
وفي وقت سابق، أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن "غارة من مسيّرة إسرائليية استهدفت منزلًا في منطقة الجبل الأحمر بين بلدتي شوكين وحاروف"، مشيرًا إلى عدم وقوع إصابات.
ويأتي ذلك، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بشكل يوميّ، مع استمرار احتلال إسرائيل لعدة نقاط في الجنوب وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.
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