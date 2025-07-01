الصحة: إصابة طفل بجروح طفيفة جراء الغارة الإسرائيلية على الطريق المؤدية إلى منطقة الجبل الأحمر

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، عن "إصابة طفل بجروح طفيفة جراء تنفيذ العدو الإسرائيلي غارة بمسيّرة على الطريق المؤدية إلى منطقة الجبل الأحمر في قضاء النبطية".

وفي وقت سابق، أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن "غارة من مسيّرة إسرائليية استهدفت منزلًا في منطقة الجبل الأحمر بين بلدتي ​شوكين​ و​حاروف​"، مشيرًا إلى عدم وقوع إصابات.

ويأتي ذلك، في ظل استمرار ​​الاعتداءات ال​إسرائيل​ية​​ على ​​​لبنان​​​ بشكل يوميّ، مع استمرار احتلال إسرائيل لعدة نقاط في الجنوب وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.