ارتفاع سعر صفيحتي البنزين 2000 ليرة والمازوت 14000 ليرة والغاز 24000 ليرة

أصدرت المديريّة العامّة للنّفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه، جدولًا جديدًا ل​​أسعار المحروقات​​، فارتفع سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان و98 أوكتان 2000 ليرة، كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 14000 ليرة، وارتفع سعر قارورة الغاز 24000 ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: صفيحة بنزين 95 أوكتان: 1584.000 ليرة صفيحة بنزين 98 أوكتان: 1624.000 ليرة صفيحة مازوت: 1542.000 ليرة قارورة غاز: 931.000 ليرة

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