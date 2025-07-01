قتلى وجرحى بعد هجوم أوكراني على مدينة إيجيفسك الروسية

أدى هجوم بمسيرة أوكرانية على مدينة إيجيفسك الروسية، على بعد أكثر من ألف كيلومتر من الحدود، إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى صباح الخميس، بحسب ما أفاد حاكم المنطقة.

واشار الحاكم ألكسندر بريشالوف الى ان "للأسف، هناك قتلى وجرحى إصاباتهم خطيرة. يتلقون حاليا كل المساعدة اللازمة في المستشفى في إيجيفسك"، من دون أن يورد أعدادا دقيقة.