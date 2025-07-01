الشرطة الالمانية: مقتل شخص وإصابة 2 في هجوم طعن بشركة في جنوب ألمانيا

ذكرت ​الشرطة الالمانية​ أن شخصا قُتل وأصيب اثنان بجروح خطيرة في هجوم نفذه رجل باستخدام أداة حادة في شركة بجنوب وسط ألمانيا صباح اليوم الثلاثاء.

واوضحت الشرطة الالمانية إن فرقة إنقاذ كبيرة تتولى تقديم الإسعافات للمصابين في الشركة الواقعة في بلدة ميلريشتات في بافاريا. وأضافت أن شخصا توفي في مكان الحادث.

واردفت الشرطة إنها ألقت القبض على المتهم، وهو ألماني يبلغ من العمر 21 عاما، مشيرة إلى أنه لا يوجد خطر على السكان في الوقت الراهن. وأضافت أنه لا توجد مؤشرات على أن للهجوم دوافع سياسية أو إرهابية.