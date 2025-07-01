موجة حر شديدة في جنوب أوروبا وسط مخاوف بشأن سقوط آلاف الضحايا

يشهد جنوب ​أوروبا​ موجة حر شديدة، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 46 درجة مئوية في منطقة هويلفا الإسبانية، وهو رقم قياسي جديد لشهر حزيران الماضي. في غضون ذلك، تواجه إيطاليا واليونان والبرتغال ودول غرب البلقان أيضًا ارتفاعات شديدة في درجات الحرارة، وهو ما يؤدي عادة إلى اندلاع حرائق الغابات وسقوط ضحايا، حسبما نقل موقع "بوليتيكو".

ونقل "بوليتيكو" عن المسؤولة الفنية ل​تغير المناخ​ والصحة في منظمة الصحة العالمية في بون ماريسول يجليسياس جونزاليس قولها إنّه "لم يعد السؤال بشأن ما إذا كنا سنشهد موجة حر، بل كم عدد موجات الحر التي سنشهدها هذا العام، وإلى متى ستستمر".

أما بالنسبة لعدد الأشخاص المعرضين للخطر، فقد صرّح الإحصائي في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي بيير ماسيلوت، لـ"بوليتيكو"، بأن موجة الحر هذه قد تتسبب في أكثر من 4500 حالة وفاة إضافية بين 30 حزيران الماضي و3 تموز الحالي.

وأضاف أن الدول التي يُحتمل أن تشهد أعلى معدلات وفيات إضافية هي إيطاليا وكرواتيا وسلوفينيا ولوكسمبورج. وتابع: "من المرجح أن يكون أسوأ يومين هما الثلاثاء والأربعاء".

وتودي الحرارة بحياة أكثر من 175 ألف شخص سنويًا في أوروبا. وقد حذرت دراسة شارك ماسيلوت في تأليفها ونُشرت في كانون الثاني الماضي، وشملت 854 مدينة أوروبية، من أن الوفيات الناجمة عن الحر سترتفع بشكل حاد إذا لم تُعطَ الأولوية للتكيف المناخي بشكل كبير.