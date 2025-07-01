سلطات اليابان سجلت شهر حزيران الأكثر حرا على الإطلاق

سجّلت اليابان شهر حزيران الأكثر حرا على الإطلاق، بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية. واشارت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية الى أن "المعدل الشهري لدرجة ال​حرارة​ في اليابان في حزيران كان الأعلى للشهر منذ بدأ تدوين البيانات عام 1898".

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