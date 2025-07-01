الجيش الاسرائيلي نسف مربعا سكنيا كاملا في بلدة القرارة شمال شرق مدينة خانيونس

واصل الجيش الإسرائيلي تصعيده العسكري في قطاع ​غزة​، حيث نسف مربعا سكنيا كاملا في بلدة القرارة شمال شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع، ما أسفر عن دمار هائل وتشريد مزيد من العائلات.

وفي مدينة غزة، يتواصل القصف المدفعي بشكل كثيف مع إطلاق نار من آليات الجيش الاسرائيلي شرق المدينة، بينما استهدف القصف المدفعي شارع السكة في حي الزيتون، متسببًا في أضرار جسيمة وخوف بين المدنيين.

كما شنت طائرة إسرائيلية مسيرة هجوما على مجموعة من المواطنين قرب نقطة توزيع المساعدات في شارع الطينة جنوب خانيونس، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين الذين كانوا ينتظرون الحصول على المساعدات في ظل الحصار والأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.