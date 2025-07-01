خارجية الصين دعت إلى الاستقرار في تايلاند بعد تعليق المحكمة الدستورية مهام رئيسة الوزراء

دعت سلطات الصين إلى ال​استقرار​ في تايلاند بعدما علقت المحكمة الدستورية مهام رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ للصحافيين "هذا شأن تايلاندي داخلي ولن أعلق عليه. لكن كدولة جارة وصديقة، نأمل بأن تحافظ تايلاند على الاستقرار والتنمية".

وفي وقت سابق اليوم، قررت المحكمة الدستورية في تايلاند "تعليق مهام رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا، مع فتح تحقيق بشأن سلوكها في إطار خلاف دبلوماسي مع كمبوديا".

وأفاد بيان بأن "المحكمة الدستورية وبأغلبية 7-2 تعلّق مهام المستجيبة من رئاسة الوزراء اعتبارا من الأول من تموز إلى حين صدور حكم المحكمة الدستورية"، وذلك بعدما تقدّم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ المحافظين بدعوى تتهم بايتونغتارن بانتهاك الأخلاقيات الوزارية في إطار نزاع حدودي مع كمبوديا.