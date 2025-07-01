توقف خدمة غسل الكلى في مجمع الشفاء الطبي في غزة بسبب نفاد الوقود ما يهدد حياة 350 مريضا

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مجمع الشفاء الطبي اضطر إلى وقف خدمة غسل الكلى بشكل كامل بعد نفاد كميات الوقود اللازمة لتشغيل الأجهزة. وأكدت أن استمرار عدم توفير الوقود يهدد حياة المرضى والجرحى في المستشفيات، محذرة من أن ذلك يعني الموت المحتم لهم في ظل الحصار الخانق والأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

وفي السياق، حذر مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة من كارثة صحية وشيكة بسبب نفاد الوقود، معلنا بدء توقف عمليات غسيل الكلى، ما يهدد حياة 350 مريضا يعتمدون على هذه الخدمة للبقاء على قيد الحياة. وأضاف أن مرضى قسم العناية المركزة يواجهون خطر الموت الفوري بسبب عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل الأجهزة الطبية الحيوية.

وأوضح أن المولدات الكهربائية في المستشفى ستتوقف تمامًا عند الساعة 12 ظهرا، ما يعني أن مئات المرضى، وربما آلافا، سيواجهون خطرا حقيقيا يهدد حياتهم.

وأكد مدير المجمع أن المنظمات الدولية أبلغت إدارة المستشفى بأن الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال الوقود إلى القطاع، مشيرًا بأسف إلى أنه لم يعد هناك أي خيارات متاحة لمواجهة هذه الأزمة سوى التوقف الكامل عن تقديم الخدمات الطبية.