وكالة اميركية اعلنت عن صفقة تسليح لإسرائيل بـ510 ملايين دولار لتعويض ذخائر حرب إيران

أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية موافقتها على صفقة بيع معدات توجيه للقنابل ودعم لوجستي مرتبط بها لإسرائيل بقيمة 510 ملايين دولار، وذلك لتعويض مخزون الذخائر الذي استهلك بكثافة في الحرب الأخيرة مع إيران.

وأوضحت الوكالة في بيان، إن الصفقة "ستعزز قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، من خلال تحسين قدرتها على الدفاع عن حدودها، وبنيتها التحتية الحيوية، والمراكز السكانية".

وأكدت الوكالة التزام واشنطن بأمن إسرائيل، معتبرة أن "مساعدة إسرائيل على الحفاظ على قدرة دفاعية قوية وجاهزة أمر حيوي للمصالح الوطنية الأميركية". وأشارت إلى أن وزارة الخارجية وافقت على الصفقة، وقد أُرسل الإخطار اللازم إلى الكونغرس الذي ما زال بحاجة للمصادقة عليها.