توقيف أكثر من 120 من أعضاء بلدية إزمير أحد معاقل المعارضة في تركيا

أوقف أكثر من 120 من أعضاء بلدية إزمير، معقل المعارضة على الساحل الغربي لتركيا، الثلاثاء بتهمة "الفساد"، بحسب ما أوردت وسائل الإعلام التركية وحزب الشعب الجمهوري.
واشار مراد باكان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة الذي يتولى إدارة ثالث أكبر مدن تركيا، في تصريح الى أن "رئيسا سابقا للبلدية والعديد من كبار المسؤولين في البلدية اعتقلوا، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من عملية مماثلة استهدفت بلدية اسطنبول".
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