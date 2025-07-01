شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي يهنئ بنك الطعام المصري بفوزه بجائزة الشراكة من منظمة "الفاو" والان مع تفاصيل الخبر

قدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التهنئة إلى بنك الطعام المصري، عضو التحالف، بمناسبة فوزه بالمركز الأول في جائزة الشراكة السنوية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، وذلك بعد منافسة قوية بين 69 مؤسسة من 37 دولة حول العالم.

ويأتي هذا الفوز المستحق تتويجًا لمسيرة ممتدة من العطاء والعمل الاحترافي لبنك الطعام المصري في مجال الأمن الغذائي والعمل الإنساني، وإسهامه الفاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية في مصر.

وقد أوضح السفير بسام راضي، سفير مصر لدى إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة العاملة في روما، أن فوز البنك جاء تقديرًا لدوره الرائد كأول منظمة غير حكومية على مستوى العالم تركز على معالجة قضية الأمن الغذائي بهذا النطاق الواسع، حيث وصل عدد المستفيدين من خدماته إلى نحو 24 مليون مواطن من خلال برامج تغذية ومبادرات تمكين اقتصادي، بالتعاون مع أكثر من 4,000 منظمة مجتمع مدني وشركاء محليين ودوليين.

وأكد السفير بسام راضي أن فوز مؤسسة مصرية بهذه الجائزة يمثل شهادة نجاح كبرى تعكس فاعلية نموذج الحماية الاجتماعية المتكامل الذي أرساه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال مبادرات وبرامج متنوعة وشاملة تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحقق استدامة الموارد، وتنسجم مع رؤية المنظمات الدولية مثل "الفاو".

وقد قام بنك الطعام المصري، من خلال جهوده المؤسسية المبنية على الشراكة والمصداقية والابتكار، بتحقيق إنجازات غير مسبوقة تمثلت في حصوله على خمس جوائز دولية خلال خمس سنوات متتالية، وهو ما يعكس كفاءته الوطنية وقدرته على مواصلة العطاء محليًا وعالميًا.

وقد حضر مراسم تسليم الجائزة بمقر "الفاو" في روما، كلٌ من السفير بسام راضي، والدكتور محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري.

يعبّر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن فخره بهذا الإنجاز الدولي الذي يُضاف إلى سجل النجاحات المتنامية للعمل الأهلي في مصر، ويؤكد دعمه الكامل لكافة المؤسسات الأعضاء التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

