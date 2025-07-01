العاصفة "فلوسي" تتحول إلى إعصار قبالة ساحل المكسيك

ابوظبي - سيف اليزيد - تحولت العاصفة الاستوائية "فلوسي" إلى إعصار قبالة الساحل الجنوبي الغربي للمكسيك المطل على المحيط الهادئ. وأفاد المركز الوطني الأميركي للأعاصير في ميامي بأن فلوسي أصبحت إعصارا من الفئة الأولى مساء الاثنين، برياح تبلغ أقصى سرعة لها 120 كيلومترا في الساعة (75 ميلا في الساعة).

وأشار المركز إلى أن الإعصار كان يقع على بعد نحو 280 كيلومترا (175 ميلا) جنوب مانزانيلو، ويتحرك باتجاه الغرب-الشمال الغربي قبالة الساحل المكسيكي بسرعة 17 كيلومترا في الساعة (10 أميال في الساعة). ومن المتوقع أن يمر الإعصار بالقرب من الساحل لعدة أيام، مصحوبا بأمطار غزيرة في عدة ولايات مكسيكية. وكانت الحكومة المكسيكية قد أصدرت تحذيرا من هبوب عاصفة استوائية على طول الساحل الجنوبي الغربي من بونتا سان تيلمو إلى بلايا بيرولا.