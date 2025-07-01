شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فترات الترويج لدعايتك الانتخابية.. وأحذر فترة الصمت الانتخابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدخل مصر الفترة القادم حالة من الحراك السياسي نشهدها بين استعداد الأحزاب والمستقليين للترشح لعضو مجلسي النواب والشيوخ، وتظهر المنافسة قوية خلال مدة استحقاق تلك الفترة.

هناك الكثير من الإجراءات والأليات تضمن سير العملية الانتخابية بأمان من بينها مدة الدعاية الانتخابية والصمت الانتخابى، حيث، ووفقًا للدستور والقوانين واللجنة العليا للانتخابات؛ فإن الدعاية الانتخابية تبدأ من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشر ظهراً من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع وهذه افترة تسمى الصمت الانتخابي ويحظر الداعية فيها، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.

وكان قد وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مشروعي القانونين المقدمين من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020، فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.