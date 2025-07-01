وفاة إحدى جريحات هجوم استهدف مسيرة تضامن مع الأسرى الإسرائيليين في كولورادو الأميركية

أعلنت السلطات الأميركية، وفاة إحدى جريحات الهجوم الذي استهدف قبل نحو شهر في كولورادو بواسطة زجاجات حارقة مسيرة تضامنية مع الأسر الإسرائيليين في قطاع ​غزة​.

وقال المدّعي العام المحلّي مايكل دوغرتي في بيان إنّ كارين دايموند (82 عاما) التي أصيبت بجروح أثناء مشاركتها في المسيرة التي جرت في الأول من حزيران في مدينة بولدر توفيت متأثرة بجروحها.

وأضاف مايكل دوغيرتي أنّ "هذا الهجوم المروّع أودى بحياة شخص بريء كان محبوبا من عائلته وأصدقائه"، مؤكدا أنّ "مكتبي سيناضل من أجل تحقيق العدالة للضحايا".

وأوضح دوغيرتي أنّ المتهم بتنفيذ الهجوم ويدعى محمد صبري سليمان، وهو مصري يبلغ من العمر 45 عاما، سيُتّهم الآن بالقتل ممّا يعني أنّه سيواجه عقوبة تصل إلى السجن المؤبّد دون إمكانية الحصول على إفراج مشروط.

وسليمان الذي دخل الولايات المتحدة بتأشيرة ولم يغادر بعد انتهاء صلاحيتها يواجه حاليا أكثر من 100 تهمة أمام قضاء ولاية كولورادو والقضاء الفدرالي.