واللا: اجتماع اليوم بين نتانياهو ووزير الدفاع ورئيس الأركان ستطرح خلاله الأفكار النهائية للتعامل مع غزة

كشف موقع واللا، عن "اجتماع اليوم بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان ستطرح خلاله الأفكار النهائية للتعامل مع غزة".

واشار الى ان "سيتم بعد ذلك عرض تلك الأفكار بشأن ​التعامل مع غزة​ على المجلس الوزاري المصغر للتصديق عليها".

وكان نتانياهو اجتمع مع كبار مساعديه ووزراء الحكومة مساء الإثنين في اجتماع آخر خلال ليلتين، لمناقشة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن مكتب أحد الوزراء المعنيين، إن "المجتمعين لم يتمكنوا بعد من التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل الحرب في غزة، بعد خلافات حادة في الليلة السابقة".

ويزور نتانياهو البيت الأبيض الإثنين المقبل للقاء الرئيس الاميركي دونالد ترامب، ومناقشة حرب غزة بشكل أساسي إضافة إلى ملفات أخرى.

وأكد مسؤول أميركي رغبة ترامب في إنهاء حرب غزة وإطلاق سراح الاسرى المتبقين، وعددهم نحو 50 بين أحياء وأموات وفق تقديرات إسرائيلية.