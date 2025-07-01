أعلنت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، أنّه سيتمّ إخلاء شارع المصارف وإقفاله كلّيًّا طيلة فترة انعقاد جلسة مجلس النّواب لاستكمال إقرار المشاريع والقوانين المدرجة على جدول الأعمال.
وطلبت من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة السير ومنعًا للازدحام.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: إخلاء وإقفال شارع المصارف اليوم تزامنًا مع استكمال جلسة مجلس النّوّاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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