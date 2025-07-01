أكسيوس عن مذكرة للعدل الأميركية: أولوية لتجريد الأميركيين المجنسين من جنسيتهم في حال ارتكابهم جرائم

نقل موقع "أكسيوس" الأميركي، عن مذكرة ل​وزارة العدل الأميركية​، بأن "هناك أولوية لتجريد الأميركيين المجنسين من جنسيتهم في حال اتهامهم بارتكاب جرائم". وأوضح أن "وزارة العدل الأميركية دعت إلى سحب الجنسية في حالات مثل جرائم الحرب والقتل وانتهاكات حقوق الإنسان". كما جاء في مذكرة وزارة العدل الأميركية، بأن "الحالات التي تسحب فيها الجنسية تشمل المدانين بجرائم إضافة إلى الإرهابيين"، وفق ما نقل "أكسيوس".

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