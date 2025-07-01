شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: الإخوان سعوا لتفكيك الدولة وتغيير هوية المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن تجربة حكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر لم تكن سوى محاولة ممنهجة لتفكيك الدولة الوطنية من الداخل، والهيمنة على مفاصلها، وتغيير هوية المجتمع المصري لصالح مشروع أيديولوجي شمولي يتناقض مع طبيعة الدولة المدنية الحديثة وتاريخ الشخصية المصرية.

وأوضح فرحات في تصريح خاص لـ «الخليج 365 » أن الجماعة بدأت مشروعها بـ"أخونة الدولة"، والسعي لزرع عناصرها داخل مؤسسات الحكم، لا سيما الوزارات الحيوية مثل التعليم والإعلام والتموين، بل حاولت اختراق جهاز الأمن الوطني وإعادة تشكيله بما يخدم مصالح الجماعة، وهو ما مثل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري كما مارست الجماعة ضغوطا غير مسبوقة على السلطة القضائية، وسعت لتحجيم دورها واستبدال القيادات القضائية المستقلة بأخرى موالية، فضلا عن محاولات الإساءة إلى الجيش الوطني باعتباره الحصن الأخير للدولة.

وأشار إلى أن أخطر ما في مشروع الجماعة لم يكن فقط استهداف مفاصل الدولة، بل سعيها لتغيير هوية المجتمع المصري ذاته، من خلال الترويج لخطاب ديني إقصائي، وتقديم تصور شمولي للسلطة قائم على "الشرعية الدينية" لا "الشرعية الديمقراطية"، مؤكدا أن تصريحات محمد مرسي، مثل "أنا الرئيس الشرعي المنتخب"، كانت تعبيرا واضحا عن تلك الرؤية التي لا تعترف بإرادة الشعب إذا ما خالفت اختيارات الجماعة.

وأكد فرحات أن الشعب المصري أدرك سريعا خطورة هذا المشروع، ولذلك جاءت ثورة 30 يونيو 2013 كتحرك شعبي واسع النطاق، شارك فيه عشرات الملايين، وساندته مؤسسات الدولة الوطنية بكل قوتها، وعلى رأسها القوات المسلحة والقضاء والأزهر الشريف والكنيسة المصرية، في لحظة فاصلة من تاريخ الوطن.

وأضاف أن دور القوات المسلحة كان حاسما، إذ انحازت لإرادة الشعب المصري، ورفضت أن تكون الدولة رهينة لتنظيم مغلق لا يعترف بالتنوع ولا بالتعددية، بينما لعب القضاء دورا بطوليا في مقاومة محاولات التهميش و الإقصاء، كما وقف الأزهر والكنيسة معا دفاعا عن هوية مصر الوسطية والمعتدلة.

ولفت أستاذ العلوم السياسية على أن ما حدث في تلك المرحلة كان صراعا وجوديا بين مشروع وطني يسعى لبناء دولة مدنية حديثة، ومشروع ظلامي يستهدف تمزيق الدولة من الداخل وتحويلها إلى أداة لخدمة التنظيم الدولي للإخوان لكن وعي الشعب المصري وصلابة مؤسساته أفشل هذا المخطط، ورسخ لمرحلة جديدة من الاستقرار الوطني وبناء الجمهورية الجديدة.